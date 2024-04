Puupalkin huoltaminen: Tähän sinun on kiinnitettävä huomiota

Puupalkit ovat ja ovat aina olleet tärkeitä kattoristikoiden ja puisten palkkikattojen rakentamisessa. Mutta mitä puulajeja käytetään ensisijaisesti rakentamisessa? Perinteisissä ristikkotaloissa tammi on erityisen suosittu arkkitehtien materiaalina, koska se on erittäin kestävää ja tuholaisia hylkivä. Kauniilla ja vaalealla tammipuulla on kuitenkin hintansa. Halvempi ratkaisu on kuusi. Puu on arvostettu korkeasta kantavuudestaan ja kyvystään imeä puuta suojaavia pinnoitteita. Lisäksi tämäntyyppisessä puussa on suhteellisen vähän halkeamia jopa vuosien jälkeen. Muita puulajeja, joita usein käytetään palkin rakentamisessa, ovat kuusi, mänty ja lehtikuusi. Jälkimmäinen puulaji on tunnettu ja suosittu lujuudestaan ja haponkestävyydestään sekä värin voimakkuudestaan. Jos et halua tai osaa päättää materiaalien runsauden välillä, sinun ei tarvitse vaipua epätoivoon: eri puulajien ja niiden eri syysyiden yhdistämisellä voi olla myös visuaalista vetovoimaa. Täältä saat inspiraatiota puupalkkien parhaaseen käyttöön kotona tyylikkäästi.