10 helppoa asiaa, jotka voit tehdä kuormalavoilla!

Arjessa puhumme yhä enemmän ympäristömme suojelemisesta, materiaalien kierrätyksestä ja uudelleenkäyttömahdollisuuksista – myös me homifyssa, varsinkin kun keskustelussa on aiheita, kuten sisustus tai huonekalut. On todella uskomatonta, kuinka monta asiaa voimme rakentaa esimerkiksi yksinkertaisista eurolavasta, hedelmälaatikoista tai puulaudoista. Tämä ei ole vain ympäristöystävällistä, vaan myös halpaa. Olemme koonneet laajan valikoiman kymmenen ideaa, jotka saattavat sopia kotiisi. Tarvitset vain vähän manuaalisia taitoja ja muutamia työkaluja, sekä tarvittaessa ammattitaitoisen puusepän. Kääri hihat: näillä mennään.