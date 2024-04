10 upeaa modulaarista kotia

Moduulitalojen erikoisuus on, että kaikki rakenteet ja elementit on yleensä esiasennettu. Elementtitalon tapaan elementtiosat kootaan taloksi paikan päällä ja lopulta kootaan. Modulaaristen talojen etuna on, että niitä voidaan yleensä moduulirakenteensa ansiosta laajentaa tarpeen mukaan ja niihin voidaan lisätä esimerkiksi terasseja tai jopa kokonaisia kerroksia.