Kuinka paljon talon laajennus maksaa minulle?

Voimme soveltaa samaa laskelmaa myös laajennuksiin, jotka ulottuvat useaan kerrokseen. Kahden kerroksen laajennus lisäisi kustannuksista 50 prosenttia ja olisi vähintään noin 43 000 euroa plus edellä mainitut lisäkustannukset. Ratkaiseva kysymys suunnittelussa on, onko kyseessä suhteellisen yksinkertainen viljely vai monimutkaisempi viljely. Jos rakenteelliset olosuhteet sallivat laajennuksen rakentamisen ilman lisäponnistuksia: ei hätää. Mutta joskus on tehtävä suuria rakenteellisia muutoksia. Näitä ovat esimerkiksi olemassa olevien tilojen purku, seinäläpimurrot kantaviin seiniin tai kiinteistön valmistelut.