44 ihanan kaunista sänkyä täydellisesti pieniin makuuhuoneisiin

Pienissäkin makuuhuoneissa voit nukkua erittäin mukavasti. Katso alla muutamia esimerkkejä pienistä makuuhuoneista, joista on tullut upeita retriittejä pienestä tilan määrästä huolimatta. Tietysti on erityisen tärkeää valita sekä sängyt että huonekalut, jotka sopivat huoneeseen. Makuuhuoneen sängyn tuleehan olla ennen kaikkea mukava ja mieltymystesi mukainen: iso sänky, sälekehys, joustinpatja, vesisänky, kova vai pehmeä patja? Kauniita sänkyjä on monia ja näytämme sinulle kauneimmat sänkyideat ja annamme sinulle inspiraatiota siitä, kuinka sänky voi tehdä makuuhuoneesta tai monitoimihuoneesta suosikkihuoneesi.

Voit hyödyntää myös esimerkiksi puusepän palveluita, ja voitte luoda juuri sinulle valmistetun sängun.