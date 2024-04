Ennen ja jälkeen taloja: 5 äärimmäistä muutosta

Kun otetaan huomioon talon kunto, puutarhanäkymä on erityisen mielenkiintoinen. Kadunpuoleinen puoli on suunniteltu perinteisellä kipsillä, kun taas takaosa on koristeltu vaalealla klinkkeritiilellä. Kiinteistö tarjoaa ihanteelliset olosuhteet perheelle: runsaasti tilaa juosta ja paljon mahdollisuuksia rentoutua ulkona. Puuttuu vain täydellinen omakotitalo, jossa viihtyy…