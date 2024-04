Puupalkit katossa: 10 sensaatiomaista ideaa

Katon paljaat puupalkit ovat olleet olennainen osa modernia sisustussuunnittelua jo useiden vuosien ajan eivätkä enää löydä paikkaansa vain vanhoissa maalaistaloissa ja kunnostetuissa tallissa tai tehdasrakennuksissa. Myös normaaleissa olohuoneissa ja huoneistoissa trendikästä ilmettä on helppo toteuttaa ja tulkita monin eri tavoin. Perinteisestä rustiikkista teollisuus- ja maalaistalon kalusteisiin tyylitauko moderniin tunnelmaan tai täysin minimalistiseen muotoiluun, kaikki on mahdollista. Voit myös maalata, valkaista tai hioa katot puupalkeilla halutun ilmeen saavuttamiseksi. Olemme koonneet sinulle ideakirjan, jossa on runsaasti inspiraatiota aiheista olohuoneeseen, ruokasaliin ja muuhun. Nauti itsestäsi!