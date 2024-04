Täytä tyhjät kohdat järkevästi: 7 parasta ideaa

On kuitenkin olemassa aivan muita tapoja hyödyntää tyhjiä asuintiloja järkevästi. Jos niitä ei tarvita, ne voidaan monessa tapauksessa vuokrata esimerkiksi opiskelijoille tai viikonloppumatkailijoille.

Monet ihmiset ovat tyytyväisiä, kun he voivat vuokrata yhden huoneen sen sijaan, että joutuisivat maksamaan koko asunnosta. Pääasia on, että vuokranantajille tämä tarkoittaa silti kolminumeroista summaa, jonka he ansaitsevat kuukaudessa. Rahaa, joka voidaan varmasti käyttää hyväksi.

Jos päätät vuokrata yhden tai useamman tyhjän huoneen, sinulla on kaksi vaihtoehtoa: kalustettu tai kalustamaton. Molemmilla on erityisiä etuja ja haittoja.

Toisaalta kalustetusta huoneesta voi usein veloittaa hieman enemmän ja monet ihmiset ovat tyytyväisiä, jos he vain muuttavat sisään eikä joudu sijoittamaan ylimääräistä rahaa kalusteisiin. Toisaalta on myös lukuisia mahdollisia vuokralaisia, jotka haluavat suunnitella huoneen oman maun mukaan. Sisustaminen tarkoittaa luonnollisesti myös tiettyjä hankintakuluja ja mahdollisesti seurantakuluja, jos huonekalu vaurioituu.

Joka tapauksessa joidenkin laillisten kriteerien on täytyttävä tyhjien huoneiden vuokraamiseksi. Jos kyseessä ei ole asuntokiinteistö, on vuokranantajalta ensin haettava lupa edelleenvuokraukseen. Hänellä ei ole velvollisuutta myöntää tätä lupaa.

Vuokraaminen on siis helpompaa, jos sinulla on oma asunto tai talo. Kuitenkin pätevät liittovaltion rakennusmääräykset, jotka säätelevät esimerkiksi vähimmäiskokoa tai vaadittavaa palosuojausta. Joka tapauksessa asunnon käytön muutokset on rekisteröitävä virallisesti ja vuokratulo on verotettava.

Joten jos olet valmis käsittelemään juridisia kysymyksiä ja sinulla ei ole ongelmia muiden ihmisten – ehkä jopa tuntemattomien – asuvien omassa neljässä seinässäsi, käyttämättömien huoneiden vuokraaminen kannattaa ehdottomasti harkita.

Kompromissi yksityisyyden lisäämiseksi olisi vuokrata se loma-asunnoksi tai AirBnB:ksi, jolloin voit vapaasti päättää milloin huone on varattu ja milloin perhe pysyy rauhassa.