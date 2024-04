Opas muurin purkamiseen – 6 asiaa, jotka kannattaa pitää mielessä

Kun olemme varmistaneet, että purettava seinä on yksinkertainen väliseinä, voimme löytää hyvin erilaisia olosuhteita rakenteesta ja materiaalista riippuen. Joskus se on vain kipsilevyseinä. Tässä tapauksessa seinä ei pysäytä meitä liian kauan, koska se on erittäin helppo poistaa kulmahiomakoneella, esimerkiksi leikkaamalla siihen runko. Mutta ole varovainen: seinässä voi olla vesi- tai sähköputkia.

Kun kyseessä on tiiliseinä, on olemassa useita tapoja porata seinän läpi. Vasaran ja taltan lisäksi voidaan harkita kulmajyrsinteriä timanttiliittimellä tai iskuvasaraporaa. Myös timanttiporaa voidaan käyttää pienempiin läpimurtoihin. On aina parasta leikata isompi runko seinään ja poistaa suurempia osia pikkuhiljaa. Huonekalut eivät saa enää olla huoneessa tämän vaiheen aikana. Koska läpimurtoon liittyy paljon pölyä. Huomio: Käytä hengityssuojainta, suojalaseja ja käsineitä.