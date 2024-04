Ennen ja jälkeen: 20 huoneen hämmästyttävä muutos

Haaveiletko sinäkin modernista sisustuksesta, mutta asut vanhassa rakennuksessa, joka kaipaa kiireellistä remonttia? Riippumatta siitä, mikä talosi alue tarvitsee kunnostusta, meiltä löydät varmasti oikean ehdotuksen ja inspiraation talosi tai asuntosi remontointiin. Remontoidaanko kaikki huoneet vai vain olohuone, eteinen tai kylpyhuone uusiksi kokonaan? Nämä ovat kysymyksiä, joihin sinun on vastattava ennen remonttia. On parasta katsoa esimerkkejämme heti ja miettiä, mikä alue talossasi on eniten tarpeessa. Mielestämme se on erityisen vaikuttava: käytävän suunnittelu – ennen ja jälkeen.