Äärimmäiset vinkit ärsyttäviä hyttysiä vastaan

Vanha väärinkäsitys kuuluu, että hyttyset houkuttelevat taianomaisesti valoa. Sinun tarvitsee vain sammuttaa valot illalla ja olla turvassa hyttysten puremilta. Valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa. Syy siihen, miksi hyttyset tulevat asuntoon yleensä iltaisin, johtuu siitä, että ne ovat aktiivisia yöllä. Päivän aikana hyttyset piiloutuvat sinne, missä on mukavaa, viileää ja kosteaa. Illalla, kun aurinko ei enää paista taivaalta, ne tulevat ulos. Kun ikkuna on auki, heitä ei houkuttele maagisesti valo, vaan ihmisten haju. Hyttyset voivat aistia hiilidioksidin, jota ihmiset hengittävät ulos ja ovat melkein savuisia . Jos ikkuna on auki, se houkuttelee heitä ja löytää uhrinsa aistivarmalla . Henkilö, jolla on makeaa verta, ei ole houkuttelevampi hyttysille, kuten usein oletetaan. Henkilö, jolla on korkeampi ruumiinlämpö ja hikoillut enemmän, kiinnostaa hyttysiä ja joutuu todennäköisemmin puremaan.