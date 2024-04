28 vinkkiä kotisi kaunistamiseen pienellä rahalla

Riippumatta siitä, onko se mennyt pois muodista, et enää pidä siitä tai se muistuttaa jotain rumaa – on monia syitä sisustaa oma kotisi tai olohuoneesi eri tavalla. Useimmille meistä, kun haluamme jotain uutta, pienet muutokset ovat arkipäivää. Kenellä on varaa täysin uusiin huonekaluihin ja tarvikkeisiin? Mutta sillä ei ole mitään väliä, sillä pienelläkin rahalla voi saavuttaa vaikuttavia tuloksia, joista sisustussuunnittelijatkin innostuvat.

Olemme koonneet sinulle 28 ideaa, jotka ovat halpoja ja helppoja jäljitellä. Lisäksi useimmat niistä voidaan helposti vaihtaa uudelleen, jos et enää pidä niistä.

Pysy kanavalla!