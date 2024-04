Ruokapöydät: pyöreät vai pikemminkin neliömäiset?

Toinen tärkeä seikka, jota sinun tulee harkita ennen uuden ruokapöydän ostamista, on sosiaalisuus. Ruokapöytä onkin usein kommunikaatiokeskus juhlissa, perheaterioissa ja päivällisissä. Pyöreällä pöydillä on tässä se ratkaiseva etu, että ne luovat enemmän elämystä kuin suorakaiteen muotoiset. Vieraat ovat lähempänä toisiaan, kukaan ei istu sängynpäädyssä ja kaikilla on selkeä näkymä kaikista muista. Lisäksi kaikki ovat tasa-arvoisia eikä hierarkiaa ole. Muuten, sillä ei ole väliä, onko kyseessä neliön muotoinen vai pyöreä pöytä: neliönmuotoinen versio on myös paljon kommunikatiivisempi kuin pitkänomaiset, suorakaiteen muotoiset mallit.