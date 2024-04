Täydellinen väripaletti talon julkisivuun

Yleisesti ottaen julkisivun värikkäisiin väreihin pätee seuraava: On parasta valita harmaan sävyt, ei selkeitä, kirkkaita värejä. Miksi? Julkisivusuunnittelu on suunniteltu pitkäkestoiseksi ja se on alttiina ulkoisille vaikutuksille, kuten lialle ja säälle.

Lisäksi, toisin kuin maanläheiset sävyt, kirkkaita värejä on yleensä saatavana vain orgaanisilla pigmenteillä, jotka ovat vähemmän valonkestäviä kuin mineraalipigmenttejä sisältävät värit.

Mutta entä jos haluan julkisivun värin vihreäksi tai siniseksi? Sitten sen pitäisi sopia taloon. Maalataanko maatalo puujulkisivulla kirkkaan vaaleanpunaiseksi? Ei hyvä idea. Sen sijaan talon maalaus keskellä maaseutua tummanvihreällä luo upean kokonaiskuvan. Samoin suuret kirkkaan punaiset talot näyttävät usein ylivoimaisilta. Sen sijaan voit asettaa kotiisi jännittäviä väriaksentteja punaisella seinällä tai punaisella elementillä.

Jos talon tyyli itsessään on jo silmiinpistävä ja erikoinen, julkisivun ei tarvitse olla sitäkään. Eikä rivitaloalueellakaan välttämättä kannata poiketa jonosta ja häiritä kokonaiskuvaa.