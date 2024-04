Näiden kuuden vinkin avulla meluisa asuntosi on äänieristetty!

Erityisen näppärä temppu on sijoittaa kirjahyllyt tai vaatekaapit ongelmaseinään. Tällä tavalla saat usein tämän seinän melun hallintaan nopeasti ja tehokkaasti. Kirjoja täynnä oleva kirjahylly on niin painava ja tiheä, että se imee paljon ääntä. Sama pätee, jos vaatekaappisi on mahdollisimman täynnä. Tässä yhteydessä on ehdottomasti tärkeää, että kaappi tai hylly peittää mahdollisimman suuren osan ongelmaseinästäsi . Vain tällä tavalla voit vähentää huomattavasti sisätilojen melua.