15 hämmästyttävää ideaa valkoisen seinän koristeluun

Ennen kuin aloitat, yksi asia etukäteen: Jos haluat koristella seinääsi, luovuudellasi ei ole periaatteessa rajoja. Kaikki mikä miellyttää – ja on staattisesti mahdollista – on sallittua. Ensinnäkin sinun tulee tietysti kysyä itseltäsi, mikä seinäkoriste tulisi olla olohuoneessa, makuuhuoneessa, keittiössä, kylpyhuoneessa, eteisessä ja muissa huoneissa. Pidätkö epätavallisesta tyylistä valkoiselle seinälle vai pidätkö klassisesta ja ajattomasta lookista? Millaisia huonekaluja sinulla on ja miten käytät huonettasi?

Kuten jo mainittiin, alla näet lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka voit suunnitella seinäsi – tyylikkäitä ja ainutlaatuisia. Valitse suosikkisi lukuisten seinäkoristeluideoiden joukosta ja sano hyvästit tylsille seinille!