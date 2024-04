15 nerokasta portaikkoa, jotka vievät vähän tilaa

On asioita, joita et voi tehdä ilman pienessä talossa tai asunnossa, varsinkin jos se on kaksikerroksinen talo. Portaikko on niin tärkeä elementti, jota et voi poistaa, vaikka kuinka haluaisi.

Tähän ideakirjaan olemme koonneet 15 tyyppistä portaita, jotka vievät vähän tilaa ja ovat yhtä toimivia kuin visuaalisesti houkuttelevia. Katso myös talon sisäänkäyntien portaat.