Järjestelmällinen kodin siivous: täydellinen siivous kolmessa tunnissa

Keittiö on usein erityinen haaste siivoamisessa ja siivouksessa. Vaiheen 1 ansiosta olemme jo laittaneet kaiken paikoilleen, poistaneet käytetyt astiat ja hävittäneet ruoka- ja muut roskat. Nyt on aika siivota. Tätä varten imuroi ensin pinnat ja lattia ja pyyhi sitten pinnat liinalla ja vastaavalla puhdistusaineella. Liesi ja pesuallas vaativat joskus erityisen intensiivistä huomiota sienellä ja kiillotusliinalla, jotta kaikki todella loistaa ja loistaa lopulta. Lopuksi lattia mopataan nopeasti – ja tämä huone on valmis.