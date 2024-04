5 asiaa, jotka sinun tulee tietää ennen autotallin remonttia

Jos omassa talossa asuintilaa on tulossa vähiin, mutta uusi laajennus, kellari tai ullakkomuutos ei tule kysymykseen, on usein vain yksi vaihtoehto luoda uusia näkökulmia ja lisätilaa asumiselle: autotallimuutos. Vanhoja autotalleja integroidaan yhä enemmän asuintiloihin ja muutetaan makuuhuoneiksi, keittiöiksi, vierashuoneiksi jne. On kuitenkin monia asioita, jotka on otettava huomioon sekä teknisesti että oikeudellisesti.