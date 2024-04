Mihin laajennuksiin ja muutostöihin tarvitsen rakennusluvan?

Haluatko laajentaa asuintilaasi tai kunnostaa kotiasi toisella tavalla, mutta et ole varma, mikä on sallittua ja missä määrin ilman lupaa? Yritämme valaista asiaa ja näyttää, mitkä toimenpiteet eivät vaadi hyväksyntää ja mihin muutoksiin sinun on hankittava lupa. On kuitenkin sanottava, että valtion rakennusmääräykset voivat vaihdella osavaltioittain, samoin kuin yksittäisten yhteisöjen ja kiinteistöjen kehittämissuunnitelmat. Arkkitehti voi myös neuvoa sinua.