12 upeaa parvisänkyä aikuisille

Vanhan rakennuksen asunnot ja parvisängyt on tehty toisiaan varten, koska korkeat katot kirjaimellisesti huutavat toista tasoa huoneeseen. Tällaisen mezzanine-tason ei tarvitse rajoittua makuutilaan. Mukava sohva, vaatekaappi ja paljon muuta voidaan säilyttää myös korkealla – edellytyksenä on tietysti, että koko rakenne on vakaa ja tukevasti ankkuroitu.