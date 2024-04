Miten saat hiiren kiinni? – 10 käskyä

Hiiret ovat luonnossa saaliseläimiä. He tietävät tämän ja etsivät siksi aina suojaa. He muuttavat aina paikkoihin, joissa on pieninkin riski. Jos he pääsevät kiertämään huonekalujen alla, he tekevät sen. Jos he voivat piiloutua laatikoiden tai tuolien taakse, he tekevät sen. Ja jos he eivät voi piiloutua, he pysyvät ainakin seinän lähellä. Siksi sinun tulee aina asettaa ansoja lähelle seiniä ja lähelle keinuja tai hyllyjä.