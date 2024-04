6 temppua, jotka saavat matalat katot näyttämään korkeammilta

Värin valinnalla on suuri rooli huoneissa, joissa on matala katto. Jotta ne eivät näytä ylivoimaisilta, on suositeltavaa maalata ne vaaleilla sävyillä. Kirkkaan valkoinen, pehmeä kerman tai herkät pastellisävyt sopivat parhaiten matalaan kattoon, koska ne avaavat visuaalisesti tilaa, heijastavat paremmin valoa ja saavat katon näyttämään kauempana. Näin huone näyttää paljon suuremmalta ja valoisammalta. Jos haluat tuoda hieman väriä peliin, on parasta käyttää viileitä sävyjä, kuten vaaleansinistä tai lilaa. Nämä luovat vaikutelman avaruudesta ja katto näyttää vetäytyvän. Yleisesti ottaen asiantuntijat suosittelevat, että katto on hieman vaaleampi kuin seiniä, koska tämä korostaa jälkimmäistä ja saa huoneen näyttämään korkeammalta kuin se todellisuudessa on. Jotta matalat katot näyttäisivät tilavilta ja ilmavilta, on tärkeää tehdä seinät mahdollisimman valoisiksi ja raikkaiksi. Tummat sävyt saisivat huoneen näyttämään ahtaalta vaaleasta katosta huolimatta. Lattiapäällysteen suhteen asiat ovat kuitenkin toisin: Täällä voit varmasti työskennellä tummemmalla värillä, mikä saa katosta ja seinästä näyttämään kontrastina vieläkin kirkkaammilta ja korkeammalta.