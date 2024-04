21 puutarhapolkua, jotka voit luoda viikonlopun aikana

Markkinoilla on nyt paljon paneeleja, jotka eroavat toisistaan ja vaihtelevat värigradienteiltaan. Tämä on ihanteellinen materiaali, jos et halua patiolattian tai puutarhapolun näyttävän niin yksitoikkoisilta. Värigradientit luovat elävän lattianpäällysteen.