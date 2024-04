Näin pääset helposti eroon kodin maalin hajusta

Sisustussuunnittelija on saanut suunnittelun valmiiksi, seinät on juuri maalattu ja näyttävät upeilta, mutta epämiellyttävästä maalin hajusta ei vain pääse eroon? Meidän ei varmaan tarvitse selittää kenellekään, että asunnon pistävä haju on epämiellyttävä: lämmitysmaali, seinämaali, lakka. Tänään näytämme sinulle, kuinka pääset eroon asunnon hajusta nopeasti, helposti ja luonnollisesti. Hyödylliset vinkkimme ovat myös edullisia ja sinulla on luultavasti jopa useimmat kotihoitotuotteet kotona. Näet: Seinämaalin hajun poistaminen on lasten leikkiä. Täältä pääset tutustumaan miten hajun neutraloijamme saavat asunnon ja talosi tuoksumaan jälleen raikkaalta.

