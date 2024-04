Tarkistuslista: Mitä keittiövälineitä tarvitsen?

Jos et käytä keittiötäsi vain pakastepizzan laittamiseen silloin tällöin uuniin tai käynnistä kahvinkeitintä aamulla, et voi välttää erilaisia veitsiä ja leikkuulaudoja. Valikoima on lähes rajaton. Mielestämme seuraavat mallit ovat riittäviä:

Perusasiat:

Leipäveitsi

Pieni vihannesveitsi

Isompi lihaveitsi

Iso leikkuri

Veitsi lohko

Leikkuulaudat eri kokoisina

Mukavia lisävarusteita tarpeen mukaan: