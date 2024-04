15 upeaa ideaa pieneen makuuhuoneeseen

Pienissä huoneissa tilaa on käytettävä optimaalisesti, jotta neliömetriä ei tuhlata. Hyvä ratkaisu on siis räätälöidyt kalusteet, jotka on mukautettu erityisesti huoneen rakenteeseen. Tässä esimerkissä avohyllyt yhdistettiin lukuisiin kaappeihin ja jopa sängylle rakennettiin kapea. Suunnittelusta riippuen vaatehuone voidaan jopa integroida.