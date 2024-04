10 älykkään talon pohjapiirroksia inspiroimaan sinua

Riippumatta siitä, suunnitteletko taloa autotallilla tai asuntoa, pohjapiirros on välttämätön jokaisessa rakennusprojektissa. Se ei ole aina helppoa lukea, mutta pienellä tilamielikuvituksella ja harjoittelulla voit varmasti tehdä sen melko helposti. Talon pohjapiirros on pohjimmiltaan talopiirros. Pohjapiirroksen rakenne on aina sama: se on piirustus asuintilasta ylhäältä (ilman kattoa tai kattoa). Näin näet yhdellä silmäyksellä, kuinka talo tai asunto on rakennettu. Talojen pohjapiirroksia varten sinulla on piirustus jokaisesta kerroksesta. Omakotitalosta on useita piirustuksia ja yksikerroksisesta asunnon pohjapiirroksesta vain yksi piirros.