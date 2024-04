10 asiaa, jotka sinun tulisi poistaa huoneestasi

Pidä yöpöytäsi siistinä. Jos sinulla on huono tapa kerätä töitä tai henkilökohtaisia papereita, kodin avaimia, puhelimen latausjohtoja, tyhjää vesipulloa tai lautasta, jolla söit voileipiä, sinun tulee muuttaa sitä. Yöpöytä on pidettävä järjestyksessä, siistinä ja siinä on kaikki olennaiset tavarat. Muista, että se on aivan vieressäsi ja jos se ei ole siisti, se pilaa leposi.