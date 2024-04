Reiät seinissä: kuinka täyttää ne ja saada uusi seinä!

Yleisesti ottaen, kun halkeamat ovat pieniä, ratkaisu on käyttää laastia tai akryylikittiä kipsien korjaamiseen. Vaurioituneelle pinnalle on kuitenkin levitettävä myös elastomeeristä maalia. Tämä maali on valmistettu akryylihartsista, jolla on elastiset ominaisuudet ja joka soveltuu sekä muurauksen että sementin ulko- ja sisämaalaukseen. Maalilla peitetään halkeamia, jotka ovat enintään 0,3 mm. Jos halkeamat ovat suurempia, ne on käsiteltävä ennen maalin levittämistä. Elastomeerimaalilla on erinomainen kestävyys ja se suojaa erittäin hyvin pintoja auringolta, sateelta, tuulelta ja muilta epäsuotuisilta sääolosuhteilta. Maali on levitettävä valmistajan ohjeiden mukaan, mutta pääsääntöisesti tarvitaan vähintään kolme kerrosta, jotta muodostuu sellainen seinää suojaava kalvo.