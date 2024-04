Tässä kivitalossa on upea sisustus!

Talossa, johon valmistaudumme vierailemaan, on minimalistinen ja nykyaikainen tyyli, jossa hyödynnetään perinteisiä Portugalin sisätilojen materiaaleja ja yhdistyy ne moderniin, toimivaan ja tietysti kauniiseen arkkitehtuuriin. PFS-Arquiteturan toimiston arkkitehtien suunnittelema RM House on suunniteltu laatikoksi, joka liittyy alueensa menneisyyteen ja perinteisiin, kun taas talon sisustuksessa on esitetty moderneja tiloja laadukkaalla arkkitehtuurilla huomioiden jopa huomaamattomimmilla yksityiskohdilla saavuttaaksesi upea muotoilu.

