Pladur: edut, haitat, vettä hylkivä kipsilevy ja hinnat

Kaikilla materiaaleilla on etuja ja haittoja. Niiden tunteminen on ratkaisevan tärkeää tietoon perustuvan päätöksen tekemiseksi. Talon kattojen ja seinien tulee ennen kaikkea tarjota vakautta ja turvallisuutta. Pladurilla on haittoja, joista tulemme tiedostamaan, mutta edut ovat enemmän kuin sen arvoisia, ja niistä aloitamme:

1. Helppo asennus: yksi merkittävimmistä eduista on nopea ja helppo asennus. Jotkut ihmiset menevät jopa niin pitkälle, että he eivät pysty asentamaan seiniä tai alakattoja kotiin ilman ammattityövoimaa. He voivat kuitenkin tehdä niin vain, jos heillä on siihen tarvittava pätevyys sekä materiaalin painosta johtuva fyysinen kapasiteetti. Muuten on aina parempi palkata joku erikoistunut henkilö.

2. Joustavuus ja monipuolisuus: se on pehmeä materiaali, joka on miellyttävä koskettaa ja jota voidaan helposti leikata, porata, naulata, ruuvata ja koristella. Sitä voidaan soveltaa koteihin eri tavoin: kattoon, seiniin, tiettyjen rakenteiden, kuten kirjahyllyjen, hyllyjen, niches, erotusseinien ja niin edelleen, rakentamiseen. Lisäksi kipsilevyyn rakennetut rakenteet voidaan räätälöidä. On mahdollista esimerkiksi rakentaa valaistus, käyttää erilaisia pintakäsittelyjä ja värejä sekä rakentaa räätälöityjä rakenteita.

3. Helposti korjattava: se on helposti käsiteltävä materiaali, jonka asennus ei ole monimutkaista ja on myös helppo poistaa ja leikata eri kokoisiksi. Tämä tarkoittaa, että voit peittää reiän leikkaamalla palan kipsilevystä tarvitsemaasi kokoon.

4. Turvallinen ja kestävä: puhumme materiaalista, jolla on suuri eristyskyky, joka takaa vakauden ja on palonkestävä.

5. Se on halpaa: kipsilevyn koostumus tekee siitä halvan materiaalin.