Keittiöt saarekkeella: mitä tietää ennen kuin suunnittelet omasi!

Jos haluat yhtenäisemmän muotoilun , valitse materiaaleja, jotka sopivat yhteen muun keittiön kanssa. Saatavilla on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat erilaisiin tyyleihin.

Puu on yksi suosituimmista keittiön materiaaleista kauneutensa ja erinomaisen vastineensa rahalle ansiosta. Saarella se voi näkyä pohjassa ja yläosassa. Se on kuitenkin suljettava kestävyyden parantamiseksi.

Betoni on yksi trendeistä ja näemme monia keittiöprojekteja, joissa on paljaita betonisaarekkeita. Se on hyvä materiaali niille, jotka samaistuvat teolliseen tai moderniin lähestymistapaan. Jos valitset betonin, valitse hyvälaatuinen laatta, joka ei ole huokoinen eikä aiheuta murtumis- tai halkeiluvaaraa.

Graniitti, steatiitti ja liuskekivi ovat myös yleisiä valintoja keittiön päällysteiksi. Graniitti on edullinen, erittäin kestävä ja saatavana useissa väreissä. Kymmenen vuoden välein tämän kiven viimeistely tulee viimeistellä.

Steatiitti ja liuskekivi ovat vähemmän valittuja kuin liuskekivi. Steatiitti on huokoista ja se on tiivistettävä luonnollisella öljyllä tahrojen muodostumisen estämiseksi. Liuskekivi puolestaan on ei-huokoista eikä vaadi huoltoa. Saaren yläosassa on myös laminoitua muovia mattapintaisella pinnalla. Se on kestävä ja myydään kohtuulliseen hintaan, mutta se on viimeisteltävä.

Keramiikkaa ei voinut jättää listallemme. Mukauta saaren pohja värikkäällä tai yksinkertaisemmalla keraamisella pinnoitteella makusi mukaan.

Viimeistelemme marmorilla, erinomaisella materiaalilla, joka antaa ripauksen ylellisyyttä ympäristöihin, joissa se sijaitsee. Mitä valkoisempi se on, sitä kalliimpaa marmori.