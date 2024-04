Kuinka lämpöeristää ullakko energian säästämiseksi ja mukavuuden lisäämiseksi?

Nykyään on saatavilla useita eristystyyppejä, joiden resistanssi määräytyy R-arvon perusteella. R tarkoittaa täsmälleen vastusta. Arvoa käytetään rakennusteollisuudessa lämpövastuksen mittana ja mitä suurempi se on, sitä parempi. On suositeltavaa, että ullakot eristetään arvolla R-38, joka vastaa eristekerrosta, jonka paksuus on 25-35 cm riippuen käytetystä materiaalista.

50 mm paksun ja 35 kg/m3 tiheyden lasivillahuovan R-arvo on noin 1,47. 50 mm paksu, mutta tiheys 12 kg/m3 lasivillahuopa on arvoltaan noin 1,1. Jos peitto on 50 mm:n sijaan 75 mm paksu ja sen tiheys on 12 kg/m3, R-arvo on noin 1,67.

Kuten näemme, arvo vaihtelee riippuen paksuudesta, tiheydestä ja muodosta, jossa tuote on esitelty (peitto, vaahto, rakeet tai levyt).