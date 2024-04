Täydellinen opas räystäskouruihin: tutustu tyyppeihin, asennukseen ja hintoihin

Alumiiniset räystäskourut kestävät hyvin säätä, ruostetta ja mätää, joten ne ovat hyvä ratkaisu alueille, joissa sääolosuhteet ovat huonot. Tämä kestävyys tarkoittaa, että ne kestävät paljon pidempään (noin 20 vuotta) kuin PVC, vaikkakin lyhyempiä kuin sinkki. Lisäksi se on materiaali, jota on saatavana useissa väreissä, joten on helppo löytää ihanteellinen sävy kotiisi.

Toisaalta alumiini, joka on vähän joustamaton materiaali, voi lommotua melko helposti. Nämä vauriot, vaikka ne eivät estä sen asianmukaista toimintaa ja tehokkuutta, tekevät elementistä vähemmän kauniin ja mitoista riippuen voivat jopa vaatia jonkinlaista korjausta. Kuten sinkkivaihtoehdossa, myös alumiiniset syöksyputket pyrkivät supistumaan tai laajenemaan sään muuttuessa, mikä vaatii suurempaa asennuksen huolellisuutta veden tunkeutumisen välttämiseksi. Lopuksi, vaikka niitä on saatavana laajassa väripaletissa, meidän on pidettävä mielessä, että niiden väri saadaan yleensä aikaan emalikerroksen avulla. Tämä tarkoittaa, että ajan myötä maali halkeilee ja kuoriutuu, mikä vaatii uutta maalia tietyin väliajoin.