Moleanos kivi: Ominaisuudet, tyypit, edut ja haitat, puhdistus ja hinnat!

Moleanoksen tutkiminen juontaa juurensa kaukaisiin ajoiin ja on yksi Aljubarrotan alueen merkittävimmistä toiminnoista. Tätä kiveä, jota suurin osa portugalilaisista ehkä vähän tuntee, viedään kansainvälisesti ja sitä esiintyy sivilisaatiomme tärkeimpien kaupunkien rakennuksissa.

Moleanos-kivi on eräänlainen Portugalista peräisin oleva kalkkikivi, joka on peräisin kaupungista, joka antaa sille nimensä: Moleanos. Kivellä on ainutlaatuinen väri, jonka sävyt vaihtelevat beigestä, valkoisesta ja ruskeasta, luoden vaikuttavat tunnelmat, jotka viettelevät arkkitehteja ja sisustussuunnittelijoita kaikkialta maailmasta. Sen ominaisuudet ja väri ovat perustavanlaatuisia sen valtavalle maailmanlaajuiselle menestykselle, koska ne tekevät siitä monipuolisen vaihtoehdon, joka sopii ihanteellisesti mitä erilaisimpiin tiloihin, ympäristöihin ja sisustustyyleihin.