Kuinka tietää, onko seinä rakenteellinen (ja voidaanko se purkaa)

Talon muutostyössä, jossa seiniä on muutettava tai poistettava, on analysoitava huolellisesti, ovatko ne väliseiniä, joiden tehtävänä on vain erottaa ja kunnostaa tiloja, vai rakenteellisia tai kantavia seiniä. Tämä kysymys on erityisen tärkeä silloin, kun kyseessä on vanha rakennus (esimerkiksi ennen vuotta 1950) tai maalaistalo. Nämä ovat tavanomaisia arkkitehtonisia tyyppejä. Kantava seinä on seinä, jolla on rakenteellinen tehtävä, eli seinä, joka toimii yhdessä muiden rakenneosien, kuten kaarien, holvien, palkkien tai katon kanssa rakennuksen tukemiseksi.

Valitettavasti monet rakennukset romahtavat, koska korjauksia on tehty ilman lupaa tai riittävää teknistä neuvontaa. Onneksi nykyään tämäntyyppisiä toimia valvotaan laillisemmin, ja ihmiset ovat yhä tietoisempia vaaroista, joita aiheutuu sääntöjen noudattamatta jättämisestä tai siitä, että ei käytetä hyviä ammattilaisia.

Siksi suosittelemme, että ennen kuin puutut talon pystysuuntaiseen elementtiin, otat yhteyttä hyvään teknikkoon, joka osaa määritellä, mitkä seinät ovat rakenteellisia ja mitkä eivät. Jos haluat lisätietoja aiheesta, seuraa meitä.