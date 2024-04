Hanan korjaaminen: 8 noudatettavaa vinkkiä

Hanan maalaus johtuu yleensä hanan tiivistealuslevyjen kulumisesta, jotka voidaan helposti vaihtaa ja ostaa mistä tahansa tee-se-itse-liikkeestä.

Sekoitinhanoissa on tavallisesti korkki kahvassa, joka on irrotettava ruuvitaltalla. Tämän kannen alla on kiinnitysruuvi, joka on irrotettava. Voit imeä vettä liinalla, mutta poista se, kun irrotat hanan korkin. Tässä osassa on tähtiruuvi tiivisteen päässä, joten irrota se vaihtaaksesi aluslevyn. Jos konepelti on kalkkeutunut tai likainen, se on puhdistettava ennen uuden tiivisteen asentamista. Sitten sinun täytyy vain ruuvata se kiinni, päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomaa : On huomattava, että hanan korjausmenettely on sama kaikille tämän tyyppisille hanoille riippumatta siitä, onko kyseessä keittiö, kylpyhuone, suihku, kylpyamme tai jopa puutarhahana.