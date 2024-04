Upea moderni talo – toimiva ja tyylikäs arkkitehtuuri

Tämä upea talo osoittaa selvästi yhden maassamme olevan suuren arkkitehdin lisäarvon ja erinomaisuuden, mikä on ristiriidassa portugalilaisten taipumusten kanssa etsiä ulkomailta laatua, joka meillä on maassamme, tai arvostaa kokoa läheisyyden kustannuksella.

Yrityksen Miguel Zarcos Palma perusti vuonna 2006 sille nimensä antanut arkkitehti ja halu sovittaa kokemuksensa paikallisen arkkitehtuurin käytännön kanssa palvelemaan yksityisten asiakkaiden ja yritysten tarpeita . Sillä on tällä hetkellä nuori tiimi, joka on rekrytoitu alueelle, jossa se toimii ja joka on siksi syvästi perillä paikallisesta todellisuudesta ja sen erityispiirteistä, ja joka on erittäin omistautunut innovaatioille ja laadun etsimiselle. Se ei ole kooltaan valtava yritys, mutta se on valtavan laadukas ja omistautunut, mikä on arvokasta itsessääm. Mitä hyötyä on isosta yrityksestä, jos se on kaukana asiakkaistaan ja heidän todellisuudestaan?