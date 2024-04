Kuinka paljon talon rakentaminen maksaa – askel askeleelta

Kuten olemme jo maininneet, käsittelemme tässä rakennusprosessia ilman lisensointi-, topografisten tutkimusten, lainojen, määrättyjen projektikulujen tai muita kuluja. Ota kuitenkin huomioon niiden olemassaolo ja sisällytä ne budjettiisi.

Niille, joilla ei ole omaa maata, talon rakentaminen alkaa maan ostamisesta, ja sitten alkaa päänsärky.

Jos ostat jaetun maan, sinulla on jo asennettuna perusinfrastruktuuria, kuten sähkö ja viemäri, ja jakamattomalla maalla nämä infrastruktuurit on sinun maksettava. Voit myös ostaa maata hyväksytyllä hankkeella (sisältyy yleensä kaupunkirakennuksiin), mutta sinulla on rajallinen rakentaminen (et voi poiketa hyväksytystä hankkeesta), mutta koska sinulla on jo lupa, tämä ei ole enää ongelma.

Portugalissa, kuten missä tahansa maassa, maan arvot vaihtelevat suuresti, mutta tiedetään, että sisämaan arvot ovat alhaisempia. Toinen arvojen vaihtelua aiheuttava tekijä on kaupunkien, erityisesti suurten asutuskeskusten, läheisyys. Tämä tarkoittaa, että talo sisämaassa, kylässä on halvin vaihtoehto, ja jos sinulla on pienempi budjetti, joudut todennäköisesti muuttamaan pois kaupungeista toteuttaaksesi unelmasi talosi rakentamisesta.

Joissain paikoissa maan arvo voi edustaa jopa 50 % talon arvosta, sillä hinnat vaihtelevat 18 eurosta neliömetriltä sisämaassa yli 1500 euroon neliömetriltä yksinoikeudella meren rannalla (muista, että nämä ovat suuntaa-antavia keskiarvoja).