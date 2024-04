Volumetria? Ota nyt selvää, mikä se on ja mihin se on tarkoitettu!

Jos pieni projekti, jossa on yksinkertainen tarveohjelma ja vähän tiloja, kuten omakotitalo, ei pääty ammattimiehelle suuria haasteita, iso rakennus tai rakennuskompleksi voi olla suuri päänsärky… Tietysti on olemassa ohjelmistoja, jotka auttavat paljon kolmiulotteisessa havainnoinnissa eri tiloista, nykyään tämä tilojen ja volyymien jakaminen on helpompaa, mutta se ei silti ole helppo tehtävä.

Suuremmassa rakennuksessa ihmisten virtaus lisääntyy, rakentamisessa on paljon enemmän pinta-alaa, ja jossain vaiheessa on mahdotonta ylläpitää tarkkaa käsitystä siitä, miten eri tilat sijaitsevat, liittyvät toisiinsa ja ovat vuorovaikutuksessa, mikä vaikeuttaa yhtenäisen kokonaisuuden esittämistä. hanke kokonaisuutena. Tässä vaiheessa tulee peliin sektorijako: – rakennuksen jokaista osaa käsitellään erillisenä kokonaisuutena, jolla on selkeät toiminnalliset ominaisuudet ja joka on välttämättä oma tilavuutensa ja mitat. Esimerkkinä voi olla vaikka olohuoneen mitoittaminen ja sisustaminen.