Tinakipsi: mitä se on, miten sitä käytetään ja mitä muita viimeistelyjä on olemassa

Nyt kun tiedämme mitä kipsi on, selvennetään tinakipsin määritelmää. Kuten tiedät, kodin sisustuksen materiaalit kärsivät ajan mittaan luonnollisesta kulumisesta, mikä tekee lopulta remontin tarpeelliseksi. Erilaisten sopivien viimeistelylaastien joukosta löytyy tinattu sementtimäinen viimeistelylaasti, joka on tarkoitettu levitettäväksi täytelaastin päälle. Tämä sisäseinien verhoukseen tarkoitettu laasti levitetään ohuena kerroksena tasoituslaastin päälle ja on sileä. Se on laasti, jota on saatavana valkoisena ja joka voidaan ostaa kuivana ja valmis sekoitusvalmiina. Se koostuu sideainesekoituksista, täyteaineista , kalkkikivestä ja lisäaineista. Se on käytettävä manuaalisesti. Ei ole yleistä, että tätä massaa käytetään ulkoverhoukseen. Sen käyttö ulkona voi aiheuttaa halkeiluongelmia. Kannattaa kuitenkin kysyä neuvoa teknikolta.