Kaikki mitä olet aina halunnut tietää LSF-rakentamisesta (etkä tiennyt mistä etsiä)!

Rakennusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Takana ovat ajat, jolloin talon rakentaminen riippui yksinomaan paikallisista materiaaleista, vaikka perinteiset ja alkuperäiskansojen menetelmät ovat uudestisyntymässä ja palaamassa valokeilaan. Tällä hetkellä on olemassa laaja valikoima tekniikoita ja materiaaleja, jotka tarjoavat suuren luovan vapauden arkkitehdeille kaikkialta maailmasta ja mahdollistavat muodot ja määräajat, joita ei koskaan saavutettu.

LSF-menetelmä on yksi niistä, ja tänään aiomme tutustua siihen paremmin. Selvitetään, mikä se on, mitä etuja ja haittoja sillä on, mihin se on tarkoitettu ja paljon muuta. Seuraa meitä. Tiedät jo, että homifysta löydät aina vastauksen kaikkiin kysymyksiisi!