Uusittu talo inspiroimaan sinua

Olohuone on modernisoitu, mutta siinä on silti tyylikkäitä klassisia yksityiskohtia. Keittiö on kuitenkin erittäin moderni. Mustat kaapit heijastavilla pinnoilla hallitsevat nyt tilaa. Säilytystilaa on runsaasti ja tekniikka on hyvin esillä, kuten näkee kaappiin integroidusta mikroaaltouunista, uunista tai jopa nykyaikaisesta kahvinkeittimestä. Aikamme todellinen keittiö. Katso muita esimerkkejä moderneista keittiöistä täältä.