6 vaihetta verhojen oikeaan kokoamiseen

Ikkuna saa toisen kauneuden, kun se on täytetty kankaalla. Oletko koskaan ajatellut, että kun ympäri maailmaa on niin monia taloja ja niin monet ovat verhoilla peitossa, jotkut ovat samanlaisia, toiset erilaisia, mutta aina kunkin kodin erityispiirteiden mukaan ympäristö ja sisustus tekevät jokaisesta esineestä erityisiä ja viimeinen silaus on aina meidän antamamme.

Kun olet katsonut ennalta määritettyjä kankaita tai malleja viikonloppumatkoilla, on tärkeää, että mittaat ikkunasi ja seinäsi ennen viimeistä vaihetta – ostamista. Et voi ostaa mitään tietämättä tarkalleen milloin sinun pitää mitata ikkunasi… voit tehdä virheen ja lopputulos on enemmän kuin turhauttava! Menneet ovat ajat, jolloin verho oli melkein ikkunan kokoinen. Nykyään verhot ylittävät ikkunan karmin, menevät pidemmälle ja vievät tilaa seinistä, sivuilta, ylhäältä ja ulottuvat aina lattiaan asti. Verho näyttää kankaalta seinällä ja näin se näyttää kauniilta, se on enemmän kuin trendi, kyse on hyvästä mausta ja hoidosta.

Jos sinulla on kaksi ikkunaa yhdellä seinällä, älä pelkää ja yhdistä se tila yhdellä verholla, jos seinätila ei ole valtava, jos molemmilla puolilla on jäljellä alle 60 cm. Jos kyseessä on vain ikkuna, anna sille suuri marginaali, verho ei pääty ikkunan lopputulokseen, se ylittää 20 cm (minimi) kummallakin puolella, jotta valoa ei pääse sisään ja saadaan miellyttävämpi viimeistely.