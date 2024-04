Kuinka levittää kipsilevyä seinän tekemiseen?

Kipsiä saadaan kipsistä tai kipsistä, kalkkikivestä, joka jauheeksi muutettuna ja veteen sekoitettuna muodostaa löyhkeän tahnan, jonka kanssa on helppo työstää. Kuumennusprosessi kuivattaa kipsin ionirakenteen. Hiomalla saadaan hiekkainen mutta erittäin hieno lopputulos. Egyptin aikoina kipsiä käytettiin jo laastina, mutta erityisesti koristekappaleiden muovaamiseen. Kipsi on helppo irrottaa, joskus sitä on jopa pinnalla.

Mutta ympäristösyistä luonnonkipsi korvataan asteittain synteettisellä kipsillä, kuten fosfokipsilla, jota saadaan poistamalla rikki energiayhtiöiden kivihiilen polttokaasuista. Se on tapa hyödyntää luonnonvaroja kestävästi. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että synteettinen kipsi on alttiina säteilyriskeille. Tässä mielessä on suositeltavaa palata luonnonkipsiin (kipsi), erityisesti sisäkäyttöön.