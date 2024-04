9 asiaa, jotka sinun on tiedettävä PEX-putkistosta

Ruostumaton teräs on erinomainen materiaali ja sen suorituskyky on erittäin hyvä ja sillä on ainutlaatuinen kestävyys, vaikka se on jäykkä ja vaatii enemmän liitoskohtia kulmien tekemiseen. Mutta yksi iso miinus on hinta. Sen ulkonäkö on kuitenkin erittäin miellyttävä ja korkeampaa hintaa kompensoi kuva tiloissa, joissa on näkyvä putkisto.