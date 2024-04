Katso 15 esimerkkiä ikkunalaudoista ja kynnyksistä

Puu - Puu on edelleen vertailumateriaali ikkunoissa, mukaan lukien kynnykset. Jos etsit ikkunaa, jossa on perinteinen ja retro-estetiikka, puu on hyvä valinta materiaaliksi. Mutta älä unohda, että ulkokaiteen on pysyvästi alttiina sääolosuhteille ja sen on suojattava kosteudelta. Tämä tarkoittaa, että vaikka se kestäisi vettä hylkivät käsittelyt, ulkokaiteen puu ei välttämättä ole paras valinta ja sopii paremmin sisäkaiteisiin. Onneksi, jos pidät tuosta ulkonäöstä, markkinoilla on tällä hetkellä erittäin uskottavia vaihtoehtoja, joissa on puuta jäljittelevä pinta, kuten PVC, josta puhumme alla.