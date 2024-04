Mikä on sopivin materiaali keittiön tasoille?

Luonnonkivestä valmistettujen työtasojen suurin etu on, että ne ovat erittäin kestäviä.

Marmori- ja graniittitasot, jotka ovat suosittuja, kuuluvat luonnonkiviryhmään.

Graniittitasot on valmistettu kivestä, joka eristää, on kestävä ja saatavilla kymmenissä eri väreissä. Vaikka siinä on monia värivaihtoehtoja, se on aina sekoitettu värirakenne, ei yksivärinen tuote. Se on erittäin kätevä pitkäaikaisessa ja intensiivisessä käytössä, mutta se voi olla tarpeen kiillottaa joka vuosi, koska pienten halkeamien esiintyminen pitkäaikaisessa käytössä on todennäköistä.

Vaikka marmorilla on monia etuja, se on materiaali, joka voi näyttää likaiselta joutuessaan kosketuksiin happamien materiaalien kanssa. Tästä syystä huolellinen hoito on välttämätöntä.

Luonnonkivitasot voivat olla hieman kalliimpia kuin muilla materiaaleilla tehdyt, mutta ne ovat aina kauniita ja klassisia sekä erittäin kestäviä, varsinkin kun ne yhdistetään puukaappiin, mikä luo vankan ilmeen ja rakenteen.

Kivi sopii täydellisesti yhteen kuvan keittiökoostumuksessa käytetyn esteettisen työtasokaappilinjan kanssa.