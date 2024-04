Artesinen porausreikä: kaikki mitä sinun tulee tietää ennen projektin aloittamista

Ensinnäkin on tärkeää selittää erilaiset muuttujat, jotka voivat vaikuttaa porausmenetelmän valintaan. Tässä tapauksessa sinun on otettava huomioon:

Kairauspaikan hydrogeologiset ominaisuudet

Rakentamisen helppous tai vaikeus

Terveyden suojelu

Reiän halkaisija

Vedenoton kohde

Käytettävissä oleva budjetti





Kun olet analysoinut nämä eri tekijät, voit sitten miettiä porausmenetelmää. Tässä tapauksessa korostamme kolmea pääasiaa:

1) Roottoriperkussiomenetelmä (paineilma) – tässä porausmenetelmässä käytetään kompressorista puhalletun paineilman ruiskutusta, joka kiertää ylöspäin nopeudella, jolloin ei tapahdu poikkeavuuksia, mutta myös puhdistuminen ja jätteiden nouseminen paremmin esiin. poraus.

2) Suorakiertomenetelmä (liete) – tässä tapauksessa on käytettävä nestettä – mutaa, joka ruiskutetaan mutapumpun kautta. Roskien puhdistamisesta ja nostamisesta vastaava kiertoneste on pääosin bentoniitista koostuvaa liejua, jonka viskositeetti on riittävä ja joka kiertää nousevalla nopeudella. Lietteen kierrättämiseksi on välttämätöntä avata säiliöt lietteen kierrätystä varten.

Tämä menetelmä on valittu pehmeille kiville, hiekalle, savelle ja muille ei-tiiviille muodostelmille.

3) Käänteinen porausmenetelmä (muta) – tämä menetelmä suorittaa käänteisen kiertoliikkeen, joka luo imuliikkeen, joka on vastuussa roskien puhdistamisesta ja nousemisesta pintaan kaksiseinäisten tankojen sisäpuolen läpi. Yleensä sitä käytetään pehmeille kiville, hiekalle, savelle, hiekkakiville, kalkkikiville ja muille ei-tiiviille muodostelmille.